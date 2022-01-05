الرياضة باريدا يفوز بالمرحلة 4 لفئة الدرّاجات برالي داكار السعودية 2022

الرياض – هاني البشر

أنهى الدرّاج الإسباني خوان باريدا المرحلة الرابعة في المركز الأول، مسجلاً فوزه الثاني بإحدى مراحل رالي داكار السعودية 2022، التي انطلقت صباح اليوم من القيصومة إلى الرياض، بمسافة 707 كم والمرحلة الخاصة 465 كم.

وحقق باريدا فوزه رقم 28 في تاريخ مشاركته في الرالي، مسجلاً 4 ساعات و6 دقائق و6 ثواني، متقدماً بفارق 4 دقائق و37 ثانية أمام الدراج التشيلي بابلو كوينتانيا. فيما تمكن الدرّاج الإيطالي دانيلو بيتروتشي من إنهاء إحدى مراحل رالي داكار ضمن أو ثلاثة مراكز للمرة الأولى في تاريخه، حيث حل في المركز الثالث بفارق 6 دقائق و53 ثانية. وسجَّل درّاجا فريق “سيركو تي في أس” روي غونسالفِس ولورينزو سانتولينو أوقاتاً جيدةً في المرحلة الرابعة، وأنهيا سباق اليوم في المركزين الرابع والخامس، بفارق 7 دقائق و59 ثانية، و8 دقائق و56 ثانية على الترتيب.