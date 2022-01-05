الرياضة الفتح يكثف تحضيراته لمواجهة الرائد

الدمام- حمودالزهراني

واصل فريق الفتح تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي الرديف بالأحساء؛ وذلك استعداداً لمواجهة ضيفه الرائد السبت المقبل ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. قبل انطلاق التدريب، رحب المدير الفني السيد يانييك فيريرا ومساعديه واللاعبون بالمحترف الجديد البرازيلي بيتروس ماثيوس، الذي شارك في التدريبات بعد وصوله للمملكة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وقد انطلقت التدريبات بعمليات الإحماء قبل أن يقسم المدير الفني اللاعبين لمجموعتين؛ حيث طبق عددا من الجمل التكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي. بعدها أجرى السيد يانييك فيريرا تدريبات في منتصف مساحة الملعب وركز خلالها على سرعة نقل الكرة وسرعة الانتشار والتسديد المباشر على المرمى.