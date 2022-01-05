الرياضة الاتفاق يغادر إلى حفر الباطن

الدمام- حمودالزهراني

أجرى فريق الاتفاق تدريبه قبل الأخير عصر اليوم الأربعاء على ملعب نادي الصفا بصفوى؛ تحضيراً لمواجهة الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22. وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه فلادان لمواجهة الباطن قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب. على صعيد متصل، غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى حفر الباطن، وسيخوض النواخذة تدريبهم الأخير على ملعب نادي الباطن الذي سيحتضن مباراة عصر الجمعة أمام الباطن.