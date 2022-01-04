الرياضة كوبيتِّي يتصدّر المرحلة 3 لفئة الدارجات رباعية العجلات في رالي داكار السعودية 2022

متابعة- هاني البشر

انطلقت صباح اليوم 14 درّاجة رُباعية العجلات “كوادز” في المرحلة الثالثة في القيصومة، وامتدت لمسافة 636 كم، والمرحلة الخاصة 255 كم. وتصدر الدراج الأمريكي بابلو كوبيتِّي سائق ديل أمو/ ياماها، المرحلة منذ انطلاقتها وصولاً لخط النهاية محققاً المركز الأول بزمن 3 ساعات و12 دقيقة و48 ثانية. متقدّماً بفارق دقيقتين و4 ثواني عن سائق ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود والذي حجز المركز الثاني أمام الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق 7240 الذي حلّ في المركز الثالث بفارق 4 دقائق و14 ثانية عن المتصدر. وجاء البرازيلي مارسيلو ميديروس درّاج فريق مارسيلو في المركز الرابع بفارق 5 دقائق و3 ثواني، أمام درّاج فريق شير ماري الروسي أليكساندر ماكسيموف الذي حلّ في المركز الخامس بفارق 6 دقائق و57 ثانية عن كوبيتِّي. وخلال المرحلة، عاني متصدر الترتيب العام المؤقت للفئة الدرّاج الليتواني لايسفيداس كانشيوس، من مشكلات ميكانيكية، كما علقت درّاجته في الرمال.