“ريد وتوني وسميث” ينضمون إلى المشاركين في بطولة السعودية الدولية للجولف

جدة- خالد مرضاح
أعلن عدد من ألمع نجوم الجولف العالميين مشاركتهم في منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف، التي تقام برعاية صندوق الاستثمارات العامة والمقدمة من مجموعة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، والمتوقع لها أن تشكل أقوى بطولات الجولة الآسيوية على الإطلاق. يأتي ذلك بعد الإعلان عن الرعاية الرسمية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة في البطولة، وبمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم في منافسات البطولة التي تعود إلى أرض ملعب ونادي الجولف رويال غرينز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بين يومي 3-6 فبراير 2022.
ويعود النجم باتريك ريد، حامل لقب بطولة المحترفين لعام 2018، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة بعد مشاركته في جميع دوراتها منذ انطلاقتها الأولى في عام 2019. كما تم تأكيد مشاركة توني فيناو، حامل لقب بطولة كأس رايدر في الولايات المتحدة، الذي يتطلع لتسجيل انطلاقة أفضل في موسم 2022 بعد أحرز المركز الثاني في دورة البطولة للعام الماضي متخلفاً عن البطل داستن جونسون.
وتستضيف البطولة أيضاً أربعة من أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة التي تشمل المشاركة الأولى للنجم ماثيو وولف، الذي يعد من ألمع المواهب العالمية الشابة في رياضة الجولف. وتضم قائمة المشاركين الجدد في البطولة التي تقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ثلاثي الجولف الأسترالي كاميرون سميث ومارك ليشمان ولوكاس هربرت. ويعتزم اللاعب الفرنسي فيكتور بيريز الانضمام إلى قائمة النجوم المشاركين في البطولة للمنافسة على جائزتها التي تم رفع قيمتها إلى 5 ملايين دولار أمريكي، وإحراز أكبر عدد ممكن من نقاط البطولة التي تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي النقاط التي يمنحها المجلس الدولي للتصنيف الدولي للجولف.
وتشمل قائمة اللاعبين الذي تم الإعلان عن مشاركتهم سابقاً كلاً من البطل المدافع عن لقبه داستن جونسون، وبرايسون ديشامبو، ولويس أوستويزن، وسيرجيو غارسيا، وزاندر شوفيل، وتومي فليتوود، وفيل ميكلسون. وتعليقاً على ذلك، قال ماجد السرور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية: “نجحنا بجمع نخبة من كبار اللاعبين العالميين للمشاركة في النسخة القادمة من بطولة السعودية الدولية للجولف، ولا شك أن هذه المجموعة المتنوعة من أفضل اللاعبين في الولايات المتحدة وأوروبا وقارة آسيا والمحيط الهادئ ستضفي مزيداً من التشويق على هذه البطولة المرتقبة. ويلعب استقطاب نجوم الرياضة إلى فعالياتنا العالمية المخصصة للرجال والسيدات دوراً محورياً في تعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية التي تستضيفها المملكة.
وأكمل: “ساهم التزام شركائنا في صندوق الاستثمارات العامة، عبر توليه دور الراعي الرسمي، في تعزيز حضور البطولة لتكتسب أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للمملكة، ما أدى إلى إحداث تأثيرات إيجابية واسعة على حضور الرياضة في مدارسنا وبرامجنا المخصصة لتوسيع القاعدة الجماهيرية، إلى جانب المساهمة في تحسين أداء فرقنا الوطنية بسرعة كبيرة في إطار مسيرتنا طويلة الأمد والرامية لتطوير هذه الرياضة في المملكة”. ويُضاف إلى الأسماء اللامعة التي أكّدت مشاركتها مجموعة متميزة تضم أفضل 30 لاعباً من ترتيب الاستحقاق النهائي للجولة الآسيوية لموسم 2020-2021، الذي سيتم استكماله بعد اختتام بطولتي سنغافورة الدولية وإس إم بي سي سنغافورة المفتوحة اللتين تقامان خلال الشهر الحالي. ويحتل كل من ويد أورمسبي (أستراليا)، وباتشارا كونغ واتماي (تايلاند)، وكيم جو هيونغ (كوريا الجنوبية) حالياً المراكز الثلاثة الأولى على سلّم الترتيب.
وكانت بطولة السعودية الدولية للجولف قد أعلنت مؤخراً عن عقد شراكة لمدة 10 أعوام مع الجولة الآسيوية، حيث ستلعب البطولة دوراً محورياً في مساعدة الجولة الآسيوية على ترسيخ حضورها على الخارطة العالمية لرياضة القولف.
بدوره، قال تشو مين ثانت، مفوض الجولة الآسيوية ورئيسها التنفيذي: “تنطلق بطولة السعودية الدولية للجولف بعد أقل من شهر، لتكون الفعالية الأضخم في تاريخ الجولة الآسيوية. ونحن على أتم استعداد لاستقبال أسبوع البطولة الحافل بالمنافسات مع اقتراب نهاية الموسم الحالي باختتام بطولتي سنغافورة لتأكيد تصنيف أفضل 30 لاعبا في ترتيب الاستحقاق النهائي. وستوفر بطولة السعودية الدولية للجولف فرصة رائعة أمام أعضائنا للعب مع عدد من أبرز نجوم اللعبة العالميين، فضلاً عن المساهمة بشكل فاعل في توسيع نطاق قاعدتنا الجماهيرية”.