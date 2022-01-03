مجموعة البنك الأهلي تؤسس أول إطار للتمويل المستدام

جدة – البلاد

نشرت مجموعة البنك الأهلي السعودي، المجموعة المصرفية الكبرى في المملكة العربية السعودية، الإطار العام للتمويل المستدام، مما يعطي المجموعة السبق بين البنوك السعودية لتكون أول مجموعة تضع إطاراً عاماً للتمويل المستدام بالقطاع المصرفي السعودي، وبما يعكس التزام البنك بدعم أجندة النمو الشامل للمملكة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

يرتكز الإطار العام على أربع دعائم رئيسية تستهدف عدة مجالات مثل تعزيز التمويل المستدام، والمحافظة على البيئة، وتمكين الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الأخلاقية.

وفي هذا الصدد، علق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة بالبنك الأهلي السعودي الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي بقوله: “إن رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 تُمثِّل مرتكزاً مُهماً للبنك الأهلي السعودي، بل للقطاع المصرفي بأكمله. لقد شرعنا في هذه الرحلة بدافع التزامنا الكامل نحو المساهمة في تحقيق رؤية المملكة، ويمثل الإطار العام للتمويل المستدام خطوة كبرى نحو مشاركة رحلتنا مع أسواق رأس المال”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمصرفية التجارية الشاملة، الأستاذ طلال بن أحمد الخريجي: “هذا تطورٌ مهم وإنجازٌ كبير للبنك الأهلي السعودي والقطاع المصرفي في المملكة؛ ومع النظر إلى الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، فإن وضع هذا الإطار يرسم طريقاً واضحاً نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للمملكة والمنطقة، بل نأمل أن يكون للعالم أجمع”.

وقد استعان البنك الأهلي السعودي بآراء وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال ورابطة سوق الإقراض. كما استعان البنك الأهلي السعودي ببنك HSBC كمستشار لهيكلة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عند إنشاء الإطار العام للتمويل المستدام.