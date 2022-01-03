“إنفاذ” يشرف على 3 فرص عقارية نوعية بالرياض

الرياض : البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن مزاد الراقي الحضوري الذي يقام تحت إشرافه على 3 فرصٍ عقارية كبرى في مدينة الرياض، وذلك يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يناير 2022م.

ويعرض المزاد أكثر من 3 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيمة والمميزة وذات المواقع الإستراتيجية، بمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 20 ألف متر مربع.

وتتمثل المزادات في نصف رأس بلك عبارة عن مجمع لصالات عرض ميزانين ومكاتب على الدائري الشمالي بحي النخيل، ورأس بلك لفلل سكنية فاخرة بحي الازدهار، ورأس بلك لمبنى تجاري يحتوي مركزًا للصيانة وصالات عرض بحي العروبة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.