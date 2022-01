إصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا

أصيب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي بفيروس كورونا (كوفيد-19) بحسب ما أعلن النادي الباريسي رسميًا اليوم الأحد.

وإضافة إلى ليونيل ميسي فإن باريس سان جيرمان كشف عن إصابة 3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا وهم خوان بيرنات وريكو وبيتومازالا.



يستعد باريس لمواجهة أولمبيك ليون يوم الأحد المقبل في إطار الدوري الفرنسي، وسيغيب عنه اللاعبون الأربعة المصابون بالفيروس.

PSG's Messi and three others test positive for COVID-19 https://t.co/tP0WofjIgH pic.twitter.com/k0Yed6beFR

— Reuters (@Reuters) January 2, 2022