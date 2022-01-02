إصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا

أصيب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي بفيروس كورونا (كوفيد-19) بحسب ما أعلن النادي الباريسي رسميًا اليوم الأحد.

وإضافة إلى ليونيل ميسي فإن باريس سان جيرمان كشف عن إصابة 3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا وهم خوان بيرنات وريكو وبيتومازالا.



يستعد باريس لمواجهة أولمبيك ليون يوم الأحد المقبل في إطار الدوري الفرنسي، وسيغيب عنه اللاعبون الأربعة المصابون بالفيروس.