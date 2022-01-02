الرياضة

إصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       2 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
إصابة ميسي

أصيب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي بفيروس كورونا (كوفيد-19) بحسب ما أعلن النادي الباريسي رسميًا اليوم الأحد.

 

وإضافة إلى ليونيل ميسي فإن باريس سان جيرمان كشف عن إصابة 3 لاعبين آخرين بفيروس كورونا وهم خوان بيرنات وريكو وبيتومازالا.


يستعد باريس لمواجهة أولمبيك ليون يوم الأحد المقبل في إطار الدوري الفرنسي، وسيغيب عنه اللاعبون الأربعة المصابون بالفيروس.

 

m.abo.elwafa

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