في دوري المحترفين.. النصر يتخطى الفتح ويرتقي للثالث

متابعة – هلال سلمان
صعد فريق النصر للمركز الثالث بعد فوزه الصعب على الفتح (1-0) مساء اليوم في اللقاء الذي جمع الفريقين في الأحساء، ضمن الجولة الـخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
دخل فريق الفتح الممواجهة ويهو يعاني بشدة من غياب العديد من نجومه الأساسيين؛ بسبب انتشار فيروس كورونا بين صفوفه، فيما دخل النصر ضاغطا منذ البداية، لكنه قوبل بتراجع دفاعي من أصحاب الأرض، الذين كادوا أن يفتتحوا التسجيل في الدقيقة 32 برأسية لاعب النصر السابق فراس البريكان التي مرت بجوار القائم، بعدها نقصت صفوف الفتح بعد أن منح الحكم مدافعه المغربي مروان سعدان بطاقة حمراء إثر مراجعة من حكم الفيديو المساعد (الفار) لتدخله الخشن على الكاميروني أبو بكر (د 41).
وفي الشوط الثاني، تألق حارس الفتح باسل البحراني في التصدي للعديد من الكرات النصراوية الخطيرة، أبرزها تسديدة تاليسكا من ركلة حرة مباشرة، ثم رأسية أنسيلمو بعدها مباشرة (د 52)، ثم رأسية فونيس موري بعدها بـ 10 دقائق، لكن تاليسكا نجح في هز شباكه بعد تمريرة أبو بكر التي غمزها البرازيلي في الشباك (د 75)، وحاول النصر تعزيز الغلة لكن محاولاته لم تنجح، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة ويصعد للمركز الثالث، فيما توقف رصيد الفتح عند 16 نقطة.