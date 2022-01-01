بـ 107 ميدالية.. رباعو السعودية أبطالاً للعرب

الدمام- حمودالزهراني
توج المنتخب السعودي لرفع الأثقال بالمركز الأول في البطولة العربية للرجال 2021 التي أقيمت في مدينة أربيل العراقية بعد تحقيق 26 ميدالية ملونة مع ختام اليوم الرابع؛ منها 16 ذهبية و 4 فضيات و 6 برونزيات في البطولة التي شهدت مشاركة 11 منتخبا عربيا وأكثر من 141 رباعا ورباعة.
وشارك الأخضر بـ 21 رباعا و 7 رباعات وحصلت البعثة السعودية على 107 ميدالية متنوعة.
ففي منافسات بطولة الشباب، جاء الأخضر في المرتبة الثانية بعد تحقيق 15 ميدالية ذهبية و4 فضيات و8 ميداليات برونزية بمجموع 27 ميدالية، فيما نال منتخب الناشئين الوصافة بعد جمعه نفس العدد؛ منها 13 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضيات، و6 برونزيات.
وقدمت الرباعات السعوديات مستويات حازت على إعجاب أسرة الأثقال العربية بعد أن حل المنتخب في المركز الثاني ببطولة السيدات للشباب لأول مرة بعد تحقيق 11 ميدالية؛ منها 6 ذهبيات و 4 فضيات و برونزية، وفي المركز الثالث في بطولة السيدات للناشئين بعد حصولهن على 9 ميداليات منها 6 ذهبيات وفضيتان وبرونزية ومنتخب السيدات 7 ميداليات منها 6 فضيات وبرونزية.
وعبر محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال عن سعادته بالمستويات الكبيرة التي قدمها رباعو ورباعات المنتخب الوطني، الذي أثمر تحقيق البطولة العربية للرجال والحلول في المركز الثاني والثالث في بقية الفئات، وكالعادة الأخضر منافس دائم على منصات التتويج، وهو ما يواكب دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي.
وأشار الحربي إلى أن المنتخب الوطني يمتلك وجوها شابة وخامات مميزة يعول عليها في المستقبل في استمرار تحقيق الإنجازات على مختلفة الأصعدة عالميا وقاريا وعربيا وخليجيا.