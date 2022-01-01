إصابة يورغن كلوب بكورونا وغيابه عن موقعة تشيلسي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة مدربه الألماني يورغن كلوب بفيروس كورونا في بيان رسمي اليوم السبت، وخضوعه للعزل المنزلي.

وسيغيب المدرب يورغن كلوب عن ليفربول في مباراته الهامة أمام تشيلسي غدًا الأحد ضمن الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المقرر أن ينوب المدرب المساعد الهولندي بيبين ليندرز، عن يورغن كلوب في قيادة ليفربول ضد تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج.

وكان ليفربول قد أعلن أمس عن إصابة 3 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا من دون الكشف عن أسماءهم، إضافة إلى بعض العاملين بالنادي.