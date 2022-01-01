الرياضة

إصابة يورغن كلوب بكورونا وغيابه عن موقعة تشيلسي

محمد ابو الوفاaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       1 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
إصابة يورغن كلوب بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة مدربه الألماني يورغن كلوب بفيروس كورونا في بيان رسمي اليوم السبت، وخضوعه للعزل المنزلي.

وسيغيب المدرب يورغن كلوب عن ليفربول في مباراته الهامة أمام تشيلسي غدًا الأحد ضمن الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المقرر أن ينوب المدرب المساعد الهولندي بيبين ليندرز، عن يورغن كلوب في قيادة ليفربول ضد تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج.

وكان ليفربول قد أعلن أمس عن إصابة 3 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا من دون الكشف عن أسماءهم، إضافة إلى بعض العاملين بالنادي.

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