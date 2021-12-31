الرياضة

انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية.. ماذا حدث؟

محمد ابو الوفاaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      31 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

أعلن نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل منطقة أوقيانوسيا، انسحابه من مسابقة كأس العالم للأندية في بيان رسمي اليوم الجمعة.

 

وعلل أوكلاند سيتي انسحابه من كأس العالم للأندية بسبب قيود السفر والإجراءات المعقدة التي تفرضها نيوزلندا بسبب جائحة كورونا.

 

وسيحل فريق بيراي من دولة تاهيتي بديلًا من أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بقرار رسمي من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.

 

تقام بطولة كأس العالم للأندية بدولة الإمارات شهر فبراير المقبل بمشاركة 7 أندية يتقدمهم تشيلسي بطل أوروبا والهلال بطل آسيا.

 

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