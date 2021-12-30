يوفنتوس يسعى للتخلص من 6 لاعبين في سوق الانتقالات

قررت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي بيع 6 لاعبين من الفريق الأول في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، بحسب يومية “كوريري ديلو سبورت” اليوم الخميس.

اللاعبون الـ6: الفرنسي أدريان رابيو والويلزي آرون رامسي والأمريكي وستون ماكيني والأوروغوياني بينتانكور والبرازيلي آرثر ميلو والسويدي كولوسفيسكي.

وأشارت “كوريري ديلو سبورت” إلى أن المدرب الإيطالي المخضرم لليوفي ماسيميليانو أليغري يريد إحداث ثورة على تشكيلة الفريق وتغيير جلدة اللاعبين.

يقدم يوفنتوس مستويات سيئة منذ بداية الموسم الحالي 2021-2022 بخسارته 5 مرات من 19 جولة، ويحتل حاليًا الترتيب الخامس في الدوري الإيطالي.