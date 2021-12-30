الرياضة

الصين تحظر الوشوم للاعبي كرة القدم

محمد ابو الوفاaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      30 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
حظر الوشوم في الصين

حظرت وزراة الرياضة في الصين رسم الوشوم للاعبي المنتخب الأول لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس وذلك تماشيًا مع القواعد الأخلاقية.

 

نص القانون الجديد على ضرورة إزالة لاعبي منتخب الصين كل الوشوم المرسومة مسبقًا مع حظر الوشوم في المستقبل مع التوعد بعقوبات مغلظة.

 

كما أن مسئولي اتحاد كرة القدم أصدروا مرسومًا يقتضي بمنع استدعاء اللاعبين إلى الفئات السنية المختلفة للمنتخب الصيني ممن لديهم وشومًا.

 

وعالجت المسئولون مسألة الوشوم على أجساد لاعبي منتخب الصين بأن أزالتها بتقنية “الفوتوشوب” عندما تستعين بصورهم في المواقع والصحف.

 

m.abo.elwafa

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