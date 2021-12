الصين تحظر الوشوم للاعبي كرة القدم

حظرت وزراة الرياضة في الصين رسم الوشوم للاعبي المنتخب الأول لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس وذلك تماشيًا مع القواعد الأخلاقية.

نص القانون الجديد على ضرورة إزالة لاعبي منتخب الصين كل الوشوم المرسومة مسبقًا مع حظر الوشوم في المستقبل مع التوعد بعقوبات مغلظة.

كما أن مسئولي اتحاد كرة القدم أصدروا مرسومًا يقتضي بمنع استدعاء اللاعبين إلى الفئات السنية المختلفة للمنتخب الصيني ممن لديهم وشومًا.

وعالجت المسئولون مسألة الوشوم على أجساد لاعبي منتخب الصين بأن أزالتها بتقنية “الفوتوشوب” عندما تستعين بصورهم في المواقع والصحف.

In a controversial call, China has banned tattoos for footballers and footballers already with tattoos are advised to have them removed. https://t.co/gTbFCsvAQT

— SPORTbible (@sportbible) December 30, 2021