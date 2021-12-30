الرياضة أخضر اليد يحقق العلامة الكاملة في دولية إيطاليا

متابعة- حمودالزهراني

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بتحقيق العلامة الكاملة بواقع أربع نقاط حصدها من الفوز اليوم الخميس على المستضيف منتخب إيطاليا بنتيجة (32-31 )، وسبقها تحقيق الفوز في المباراة الأولى من البطولة على منتخب بلجيكا بنتيجة (25-24). وتأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية وتحديداً بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 18 – 31 يناير 2022، والمؤهلة لبطولة العالم 2023.