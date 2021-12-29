“مجموعة العبير” تشارك في التوعية بمرض السكري

جدة : البلاد

قدمت مجموعة العبير الطبية، بمقرها في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي المعروف عالميا بالشهر التوعوي بداء السكري ، دوراً فعالاً لدعم التوعية بمرض السكري، باعتبارها مقدمة خدمات رعاية طبية رائدة عالميًا، وهي حائزة على لقب أكبر فسيفساء بشرية متضمنة لشعار اليوم العالمي للسكري من موسوعة غينيس.

ويعد مرض السكري أحد أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، حيث يصيب حوالي نصف مليار شخص تقريبًا. تشير التقديرات إلى وفاة أكثر من مليون حالة سنوياً بسبب داء السكري بشكل مباشر، وهو داء يمكن الوقاية منه غالبا، حيث أن الجسم يكون غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين الضروري لتنظيم مستويات السكر في الدم.

واستكملت “العبير الطبية” مهمتها المتمثلة في زيادة الوعي بأساليب العيش الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة، حيث أطلقت حملة دامت شهرا كاملا تحت شعار “معاً لنسيطر عالسكري!” وذلك لتعزيز الوعي باليوم العالمي لمكافحة السكري، حيث عملت المجموعة على نشر المعرفة فيما يخص طرق الوقاية والخيارات المتاحة لعلاج الأمراض المزمنة.

وتواصل مجموعة العبير نشر الوعي بمرض السكري بالإضافة إلى العادات الصحية في البيئات الأكثر احتياجاً، وذلك للمساعدة في توفير مستقبل صحي لأفراد المجتمع الذي تخدمه مجموعة العبير، متجسدة بقيمها الأساسية منها الالتزام الاجتماعي.

وشجعت مجموعة العبير الجميع على المشاركة في التثقيف ودعم مرضى السكري، وذلك من خلال حملتها المقامة في شهر نوفمبر، في مجموعة كبيرة من الشركات في مقرات عملهم، منهم شركة سماكو و جبل عمر بمقرها الرئيسي في مدينة جدة. كما تضمنت الحملة المشاركة في عدة مؤسسات تعليمية منها جامعة عفت ومدرسة أكاديمية جدة العالمية. ستواصل المجموعة العمل من أجل نشر مبادئ الوعي والشمولية والمسؤولية بين العامة.

حرصا من المجموعة دومًا على القيام بدورها في إرساء أسس الرعاية الصحية، حيث تعتبر أن من واجبها بذل أقصى ما تستطيع لنشر الوعي ودعم الصحة العامة، وذلك تماشيًا مع رؤية 2030، التي تتضمن تحسين الصحة العامة وتعزيز جودة الخدمات الطبية، بالإضافة لكون أسعارها في متناول الجميع.

نشرت مجموعة العبير الوعي للوقاية من سرطان الثدي من خلال حملة مستقلة أقامتها خلال شهر أكتوبر، وتضمنت الحملة العديد من المؤسسات التعليمية حيث كان أغلب الحضور من الشابات صغار السن.

وتقدم مجموعة العبير خدماتها لأكثر من أربعة ملايين طالب رعاية سنوياً في جميع دول التعاون الخليجي من خلال شبكة قوية من المستشفيات، العيادات الخارجية وخدمات الرعاية المتخصصة. تسعى مجموعة العبير في تكريس قوتها العاملة المتنوعة والتي تضم أكثر من 5000 موظف، أيضاً لنشر المعرفة والوعي بين أفراد المجتمع.