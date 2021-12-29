الرياضة فلادان: نحتاج لمساندة جماهير فارس الدهناء في لقاء الفيحاء

الدمام- حمودالزهراني

شدد الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على أهمية مواجهة فريقه أمام الفيحاء مساء يوم الجمعة المقبل في الدمام، مشيراً إلى أن حضور جماهير فارس الدهناء والمؤازرة بفعالية سيساهم في تحقيق النقاط الثلاث. وقال: في مباراة الاتحاد لم تكن النتيجة مرضية لنا، ولكنني راض عن أداء اللاعبين، عطفاً على ما وجهناه، وقد تعلمنا دروسا مهمة من اللقاء الذي طوينا صفحته، وتركيزنا حاليا على مواجهة الفيحاء”. وأضاف فلادان: إننا سنلعب أمام فريق؛ دفاعياً جداً ممتاز؛ حيث استقبل 11 هدفا فقط وهذا معدل منخفض جدا.

وواصل: للأسف مازلنا نعاني من مشاكل الإصابات مع بعض اللاعبين، ولكنني أثق بجميع اللاعبين المتواجدين، وواثق بأننا سنقدم مباراة ممتازة “. واختتم فلادان برسالة لجماهير فارس الدهناء وقال:” أريد أن أرسل رسالة لجمهور الاتفاق، وهي بأننا بحاجة لمساعدتكم بالحضور، لاسيما وأنها مباراة مهمة جداً لنا للعودة إلى الانتصارات “.