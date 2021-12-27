بحث Petal يبرم أول اتفاقية شراكة في السعودية مع “تيله”

جدة : البلاد

أبرم بحث Petal، وهو تطبيق ومحرك البحث الشهير من هواوي ومتوفر على هواتف هواوي الذكية الجديدة التي تعمل بنظام EMUI 10.1 أو الإصدار الأحدث، اتفاقية شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية السعودية “تيله” المتعددة الفئات والسريعة النمو.

ومن خلال هذه الشراكة الأولى من نوعها، أصبحت “تيله” أول شريك لبحث Petal في المملكة العربية السعودية، وهو ما يتيح لكلا المنصتين إمكانية استكشاف فرص وآفاق جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن بفضل هذه الشراكة، سيتمكّن المتسوقين عبر بحث Petal الوصول إلى “تيله” لشراء منتجاتهم المفضلة على المنصة. توفر “تيله” فئات متعددة للمنتجات الممكن الوصول إليها من خلال بحث Petal، وهو ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتسوّق آخر صيحات موضة الأزياء الشتوية ومستلزمات المطبخ وغيرها الكثير بكل سهولة وملاءمة.

وقال لو جنيج، مدير تطوير النظام الإيكولوجي للأجهزة وقسم العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، “تعزز شراكتنا مع “تيله” التزامنا بدعم نمو وتطور العلامات التجارية المحلية. وباعتبارها واحدة من أحدث منصات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، أثبتت “تيله” ، من خلال أدائها المتميز في العام السابق، قدرتها على إحداث فرق كبير في تجربة التسوق عبر الإنترنت في المملكة، وأتاحت للمستخدمين إمكانية تسوق أكثر من 100,000 منتج نشط من فئات متعددة”.

من جهته قال عبدالله الغامدي، الشريك المؤسس لمنصة “تيله” ، “تأسست “تيله” على فكرة تقديم تجربة تجارة إلكترونية عالمية المستوى للمستهلك السعودي من خلال شراكات استراتيجية مع لاعبين محليين ودوليين رائدين. يسعدنا جدًا تعزيز شراكتنا مع شركة رائدة في قطاعها مثل هواوي. ستقرّبنا هذه الشراكة من قاعدة عملاء كبيرة ومخلصة في المملكة العربية السعودية لتقديم أفضل تجربة تسوق إلكترونية.”

وقال راج جينانامورثي، الشريك المؤسس لمنصة “تيله”، “نحن سعداء بشراكتنا مع هواوي وتقديم منتجات متنوعة ومتميزة لكافة مستخدمي بحث Petal. لقد شهدت منصة التجارة الإلكترونية “تيله” TiLa منذ إطلاقها في عام 2020، نمواً مذهلاً أكّد عمق التزامنا وشغفنا بتقديم تجربة تسوّق مبتكرة لعملائنا في المملكة العربية السعودية. “

وكان بحث Petal قد أطلق “مهرجان Petal للتسوق” في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وجنوب أفريقيا. وخلال المهرجان، سيتمكّن عشاق التسوق الاستمتاع بشراء المنتجات المفضلة لديهم من منصة “تيله” مع خصم بقيمة 50 ريال سعودي.

ويقدم بحث Petal إلى المستهلكين في المملكة تجربة تسوق وبحث شاملة وآمنة وسلسة، وهو حائز على اعتماد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للامتثال للخصوصية.