3 خيارات لتعزيز دفاع برشلونة في الميركاتو

ذكر تقرير من يومية “سبورت” الإسبانية اليوم الاثنين أن إدارة برشلونة وضعت 3 خيارات لتعزيز الخط الدفاعي للفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار التقرير إلى 3 مدافعين محتملين، وهم خوليس كوندي من إشبيلية وأندرياس كريستنسن من تشيلسي وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

وخلص التقرير إلى أن التعاقد مع الفرنسي خوليس كوندي هذا الشتاء صعب مقارنة بالدنماركي أندرياس كريستنسن الذي قد يسمح تشيلسي برحيله.

أما الهولندي ماتياس دي ليخت فرغبته هي الانتقال لبرشلونة لكن يطلب وكيل أعماله مينو رايولا وناديه يوفنتوس عرض مالي كبير، وهذا هو العائق.

ومنحت إدارة برشلونة الأولوية في الميركاتو الشتوي المقبل للتعاقد مع مدافع محوري، عن تعزيز أي مركز آخر في الملعب بسبب ضعف أدء الدفاع.

وتعمل الإدارة برئاسة خوان لابورتا في الوقت الحالي على تجديد عقد المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو بعد أن أثبت قيمته في الفترة الماضية.

🔄 (CENTRE-BACK): Jules Koundé and Matthijs De Ligt are the centre-back possibilities for Barcelona.

• Koundé would not arrive in January and signing De Ligt is difficult.

• The third option in Andreas Christensen.

Via (🟢): @gerardromero [jijantes] pic.twitter.com/j2mLUFxxME

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 27, 2021