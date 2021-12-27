في دوري المحترفين.. الشباب يدك شباك التعاون بثلاثية

جدة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي
حافظ فريق الشباب على وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز غال على حساب نظيره التعاون، بثلاثة أهداف مقابل بهدف، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الإثنين) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام الجولة الـ14 من دوري المحترفين. أنهى فريق الليث الشبابي الشوط الأول، متقدمًا بهدفين مقابل هدف على نظيره التعاون، حيث شهدت دقائق الشوط الأول إثارة كبيرة من الفريقين.
سجل مهاجم الشباب، النيجيري أوديون إيجالو الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة “24” من الشوط الأول. وعادل محترف نادي التعاون، البرازيلي إياغو سانتوس النتيجة لفريقه عند الدقيقة “33”. فيما أضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني للفريق الشبابي عند الدقيقة “36” لينتهي الشوط الأول (2-1) لصالح الليث. في الشوط الثاني، بدأ التعاون بهجوم ضاغط على مرمى فريق الشباب، رغبة في تعديل النتيجة.
وحصل مدافع التعاون، عون السلولي على البطاقة الصفراء، في الدقيقة “51” من عمر المباراة، ثم حصل زميله حسن العمري على بطاقة صفراء جديدة في الدقيقة “53”. أجرى مدرب التعاون، جوزيه جوميز تبديلًا بنزول فهد الرشيدي بدلًا من ساندرو مانويل، ليرد عليه مدرب الشباب، شاموسكا بدخول الفريد ندياي بدلًا من كارلوس جونيور.
نجح مهاجم الشباب، هتان باهبري في تعزيز النتيجة لفريقه بعد إضافته للهدف الثالث في الدقيقة “82” ليقضي على أحلام التعاون في العودة للمباراة. فرفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد التعاون عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.