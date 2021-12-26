رسمياً.. إطلاق الكرنفال السعودي الدولي للسيارات “أوتوفيل” بالرياض

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات انطلاق التحضيرات لتنظيم الكرنفال السعودي الدولي للسيارات (أوتوفيل)، وهو أضخم حدثٍ تفاعليٍ في عالم المحركات بمنطقة الشرق الأوسط، والذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 8 – 14 يناير 2022م في حلبة ميدان ديراب بمدينة الرياض.

وسيمتد “أوتوفيل” على مساحة 1,7 مليون متر مربع وستشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية مرموقة عالمياً في صناعة المحركات، كما سيتيح للجمهور من عشاق وهواة السيارات فرصة المشاركة والتفاعل عبر العديد من العروض، وتجارب القيادة، واختبارات السرعة المميزة، والتي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى استكشاف أحدث مستجدات التنقل، كما سيشهد الكرنفال الدولي عدداً من الحفلات الغنائية لكوكبةٍ من الفنانين العرب والعالميين.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد بن عصام شاكر، أن (أوتوفيل) سيكون مختلفاً عن أي حدثٍ يتعلق بالمحركات على مستوى المنطقة العربية، حيث سيكون الجمهور هو أساس الحدث، والتفاعل معهم هو الغاية. وأشار إلى أن الكرنفال سيشكل وجهةً هامةً لاجتماع خبراء وهواة السيارات، وتشارك اهتماماتهم وأفكارهم.وسيتيح الكرنفال لتجار السيارات منصة فريدة لعرض منتجاتهم، وخدماتهم، واستعراض منجزاتهم وخططهم المستقبلية بشكل مباشر مع الجمهور.

كما سيشهد (أوتوفيل) مجموعة من الفعاليات الترفيهية الفريدة والمتنوعة التي سيؤديها عددٌ من مشاهير الراليات وعروض المحركات، بمن فيهم محطم رقم غينيس العالمي مرتين في سباقات الدريفت؛ السائق السعودي عبدالهادي القحطاني، إلى جانب مشاهير سباقات المحركات العالميين: كِن بلوك، وفوغن غِتِن جونيور، وريمي بزوارد، وغيرهم الكثير.

وباشرت إدارة (أوتوفيل) رسمياً بيع التذاكر الخاصة بفعاليات الكرنفال الدولي عبر موقع الكرنفال على الإنترنت www.autoville.me .