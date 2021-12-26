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تخصيص 15 مقعداً في الزمالة الطبية بمستشفيات الشارتيه بألمانيا

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      26 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة التعليم اليوم عن بدء التسجيل في 15 مقعداً تدريسياً لتدريب الطلبة للسعوديين في الزمالة العامة ببرنامج (الإقامة الطبية) بمستشفيات الشاريتيه في ألمانيا، وذلك حتى يوم  15 / 1 / 2022م الساعة 12 ظهراً من خلال الرابط الإلكتروني:  https://ksp.moe.gov.sa​ . 
ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلبة السعوديين في 12 تخصصاً طبياً منها: التخدير، طب الأعصاب، جراحة الأعصاب، المسالك البولية، أمراض الكلى، أمراض الجهاز الهضمي، الجراحة، أمراض النساء / التوليد، طب الأطفال بما في ذلك طب الأطفال حديثي الولادة، الأشعة، علم الأورام، إضافةً إلى 3 مقاعد في تخصصات أخرى مختلفة. 
واشترطت الوزارة للتقديم على البرنامج إنهاء مرحلة البكالوريوس بتقدير جيد جداً على الأقل، والحصول على وثيقة التخرّج الرسمية، والسجل الأكاديمي، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، مع توضيح التخصص في السيرة الذاتية واستمارة التقديم، واستكمال الوثائق في استمارة التقديم مشتملةً على الشهادات الأكاديمية والمهنية وشهادة التصنيف المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والسجل الأكاديمي والتوصيات، ونسخة من جواز السفر والضمان المالي بتاريخ حديث من جهة الابتعاث للموظف.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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