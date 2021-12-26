تخصيص 15 مقعداً في الزمالة الطبية بمستشفيات الشارتيه بألمانيا

جدة : البلاد

أعلنت وزارة التعليم اليوم عن بدء التسجيل في 15 مقعداً تدريسياً لتدريب الطلبة للسعوديين في الزمالة العامة ببرنامج (الإقامة الطبية) بمستشفيات الشاريتيه في ألمانيا، وذلك حتى يوم 15 / 1 / 2022م الساعة 12 ظهراً من خلال الرابط الإلكتروني: https://ksp.moe.gov.sa​ .

ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلبة السعوديين في 12 تخصصاً طبياً منها: التخدير، طب الأعصاب، جراحة الأعصاب، المسالك البولية، أمراض الكلى، أمراض الجهاز الهضمي، الجراحة، أمراض النساء / التوليد، طب الأطفال بما في ذلك طب الأطفال حديثي الولادة، الأشعة، علم الأورام، إضافةً إلى 3 مقاعد في تخصصات أخرى مختلفة.