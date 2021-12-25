الرياضة مدرب الاتفاق فلادان: جاهزون لمواجهة الاتحاد

الدمام-حمودالزهراني

أكد المدرب الصربي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان، على ثقته الكبيرة بلاعبي الاتفاق بأن يقدموا مباراة كبيرة أمام مضيفهم فريق الاتحاد مستوى ونتيجة. وقال فلادان: “خلال فترة قصيرة سنلعب المباراة الثانية بعد مباراة النصر في الكأس. بدون شك، الاتحاد يؤدي مباريات ممتازة ويمر بفترة جيدة”. ونحن في الاتفاق استعددنا بشكل جيد بعد مباراة النصر وأمام الاتحاد سنسترجع عددا من اللاعبين المصابين وسيكونون بجاهزية للمباراة”. وأضاف فلادان: إنه عندما لعب فريقه أمام النصر كان عدد من اللاعبين مجهدين بسبب كأس العرب وافتقدنا عددا آخر بداعي الإصابة، وعاد اللاعبون المصابون بشكل تدريجي لمواجهة الاتحاد. “بالطبع سنذهب إلى جدة وأنا على قناعة وثقة باللاعبين، والفريق، بأننا سنقدم مباراة على درجة عالية”.