«سيرا» تدمج وحدات الأعمال تحت المسافر

الرياض : البلاد

تعمل مجموعة “سيرا” المزود الأكثر خبرة تطورًا وتنوعًا لخدمات السفر في الشرق الأوسط، على إجراء تغييرات استراتيجية ضمن محفظتها لتؤسس أكبر شركة لخدمات السفر في منطقة الشرق الأوسط عبر دمج مختلف وحدات السفر لديها تحت مظلة علامة “المسافر”.

وستصبح “المسافر” الآن علامة تجارية شاملة تتولى تقديم مختلف أنواع خدمات السفر ضمن مجموعة “سيرا”، لتشمل خدمات سفر الأفراد والشركات والقطاع الحكومي. وإلى جانب ذلك، ستنضم خدمات السفر في دولة الإمارات التابعة لمجموعة “سيرا” إلى علامة “المسافر”، لتعزز توسعها في المنطقة. ويشار إلى أنه سابقًا كانت خدمات سفر الشركات والقطاع الحكومي؛ وخدمات السفر في دولة الإمارات، تتبع شركة “إيلاء” ووكالة السفر الإلكترونية “تجوّل” على التوالي.

وتندرج الخطوة الاستراتيجية لدمج أعمال وحدات السفر في إطار مساعي مجموعة “سيرا” للارتقاء بنموذج أعمالها لتحسين عملياتها وتطوير خدمة العملاء عبر التقنيات الرقمية المتطورة، علاوة على الارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية والأداء المالي وتحسين الموارد والاستفادة من علاقات التعاون والشراكة الوثيقة التي تتمتع بها وحدات أعمالها المتنوعة. وباعتبارها علامة تجارية شاملة وموحدة تتمتع بتقنيات رقمية متطورة لخدمة المسافرين، ستواصل “المسافر” استثمارها في تقديم الخدمات والمنتجات عبر قنوات عديدة، في إطار جهودها لتحسين تجربة العملاء وإدارة سفر الأعمال والقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، وصياغة تجارب السفر اليسيرة لجميع العملاء في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي في مجموعة “سيرا”: “تنسجم رؤية ومساعي مجموعة ’سيرا‘ مع مسيرة التحول الجارية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتسخر كل إمكاناتها دعمًا لتعافي القطاع السياحي في المملكة. وبما أن مصلحة المساهمين تأتي في صلب أولوياتنا، نمضي بهذه الخطوة مستندين إلى أكبر قصص نجاحنا لخلق مجموعة كبيرة من الفرص التي تدفع عجلة نمونا وتدعم أهداف أعمالنا وترتقي بمعدلات مبيعاتنا. وانطلاقًا من قدراتها العالية على التكيف والابتكار وتقنياتها الرقمية المتطورة، ستواصل مجموعة ’سيرا‘ تطوير نموذج عملياتها وتنمية أعمالها لمواكبة تطور القطاع وتلبية احتياجات العملاء والشركاء بأفضل صورة ممكنة. ولاشك أن دمج وحدات الأعمال سيعزز وضوح أهدافنا وسيدعم مسارات تحقيقها، وسيساعدنا في ترسيخ مكانتنا الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم بأسره”.

وأضاف: “يتوّج دمج خدمات السفر التي نقدمها تحت مظلة علامة ’المسافر‘ إنجازًا لافتًا ومنسجمًا مع خطط نمونا المستقبلية. فنحن اليوم نؤسس أحد أكبر شركات خدمات السفر في المنطقة وأكثرها تطورًا على الإطلاق، وستكون مدعومة بقدرات عالية وخدمات مميزة يتم تقديمها عبر قنوات عديدة لتلبي تطلعات جميع الشركاء والمسافرين والعملاء من الشركات والقطاع الحكومي. كما سيمكننا ذلك من تقديم قيمة استثنائية للأطراف المعنية عبر تحسين كفاءة عملياتنا ووضع خبراتنا الرقمية المتطورة في متناول الجميع. وبهذا ترسخ عملية دمج وحدات الأعمال مكانتنا كأحد الشركات الوطنية الرائدة في قطاع السياحة والسفر”.

من جانبه قال مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي في “المسافر”: “ينطوي هذا القرار على بعد استراتيجي وسيساهم بتحسين خدماتنا المقدمة عبر علامة ’المسافر‘. كما يؤكد حرصنا المستمر على تطوير القيمة التي تقدمها أعمالنا وتعزيز تميز خدماتنا للأطراف المعنية. وفي ضوء دمج جميع الخدمات تحت مظلة واحدة، نؤكد على مرونتنا وقدرتنا العالية على تلبية تطلعات عملائنا. وسنواصل الاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة لمنح العملاء أفضل تجارب ممكنة”.

وستعود هذه الخطوة بفوائد كبيرة على العملاء، إذ ستمنحهم تجارب متكاملة ويسيرة. وسيحصل العملاء من الشركات والأفراد على الخدمات الاستثنائية لعلامة “المسافر”، والتي ستكون خيارًا مفضلًا لحجوزات سفر الشركات والقطاع الحكومي والخدمات الإلكترونية دعمًا لحجوزات السياحة من دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية.

وتعتبر “المسافر” علامة تجارية رائدة نجحت بإرساء مكانة مرموقة بين العملاء، وستحرص في المستقبل على تزوديهم بالقدرة على إدارة حجوزات سفرهم عبر منصة واحدة، سواءً كان شخصيًا أو بهدف مزاولة الأعمال، إضافة إلى زيادة فرص المبيعات بناءً على خبرتها في تقديم خدماتها عبر قنوات متعددة. وستغدو “المسافر” أيضًا وجهة شاملة تلبي كافة احتياجات السفر، وتخدم المسافرين عبر شبكة واسعة تضم خيارات ومنتجات متنوعة مقدمة عبر مختلف القنوات.

يشار إلى أن مجموعة “سيرا” هي مساهم أساسي في نمو الاقتصادات السياحية على المستويات المحلية والداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية، وشريك تجاري رفيع المستوى في توليد الفرص داخل المنطقة. ولتقديم خدمات السفر القائمة على التكنولوجيا إلى العملاء والشركات والشركاء الحكوميين والحجّاج، تضم المجموعة، إضافة إلى “المسافر”، عددًا من وحدات الأعمال وتشمل “لومي”، خدمة تأجير السيارات؛ و”اكتشف السعودية” الشركة الرائدة والمتكاملة لإدارة الوجهات، و”مواسم” مشغل رحلات الحج والعمرة.