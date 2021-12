غوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بقرار “قاطع”!

صدم مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا مشجعي النادي في تصريحات صحفية أدلى بها أمسية اليوم الخميس.

وتحدث بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي يوم الأحد المقبل في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب بيب غوارديولا عن إمكانية التعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير المقبل: “لسنا بحاجة إلى ذلك”.

بهذا التصريح الصغير أغلق غوارديولا باب المطالبات باستقدام مهاجم في الميركاتو ليعوض رحيل سيرخيو أغويرو وتدني مستويات غابريل خيسوس، ليصدم المدرب الإسباني جماهير الفريق التي طالبت في عديد المناسبات بالتعاقد مع مهاجم يملأ الفراغ في خط المقدمة، وأبرزهم هاري كين من توتنهام ودوسان فلاهوفيتش من فيورينتينا.

وصدم غوارديولا مشجعي النادي مُجددًا بإعلإنه قرب انتقال لاعب مانشستر سيتي فيران توريس إلى برشلونة الإسباني بالأيام المقبلة.

وقال غوارديولا عن الأمر: “فيران توريس يريد الرحيل إلى برشلونة ونعرف ذلك، عندما يطرق بابك برشلونة أو ريال مدريد من الصعب قول لا، عندما تحدث معي اللاعب قلت له غادر واذهب إلى هناك، أريد السعادة للاعبين وإن لم يكن اللاعب سعيدًا معنا فليرحل، هو الآن قريب من البارسا لكن ليس هناك أي شيء رسمي بعد”.

