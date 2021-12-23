القادسية الكويتي يتصدر ترتيب الفرق المشاركة في بطولة كرة الماء الدولية

جدة- خالد بن مرضاح

أسفرت نتائج مباريات الدور الأول ليوم الخميس ٢٣ ديمسبر من بطولة كرة الماء الشاطئية الدولية الاولى عن تصدر فريق القادسية الكويتي للفرق المشاركة في البطولة فيما حل منتخب تونس في المرتبة الثانية والسعودية أ ثالثًا فيما جاء منتخب السعودية ب رابعًا .

وأوضح المشرف العام على كرة الماء بالإتحاد رئيس اللجنة الفنية بالبطولة عمرو عطية أن نتائج مباريات اليوم الخميس الاول من البطولة جاءت على النحو التالي:

فوز تونس على منتخب السعوديه أ ١٧/ ٦ ، وعلى السعودية ب ٢٠ / ٤ .

وفوز القادسية الكويتي على منتخب السعودية ب ١٣ / ٧ ، وعلى السعوديه أ ١٤ / ١٠ ، وعلى منتخب تونس ١٠/ ٩ .

وفوز منتخب السعوديه ب على منتخب السعوديه أ ١٥ / ١٢ .

وأضاف عطية أنها ستستكمل فعاليات منافسات اليوم الثاني من البطولة يوم غد الجمعة بإذن الله تعالى فيما سيكون الختام يوم السبت القادم.

وأشار إلى أن هذه البطولة شهدت تنافس مثير ومستويات فنية عالية مما انعكس على ارتفاع المستوى الفني للبطولة.