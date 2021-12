بنيامين ميندي.. القضاء الإنجليزي يوجه 7 تهم اغتصاب للاعب!

وجّه القضاء الإنجليزي اليوم الأربعاء تهم جديدة إلى مدافع نادي مانشستر سيتي بنيامين ميندي لتصل إجمالي القضايا إلى 7 تهم اغتصاب.

وأيدت محكمة تشستر كراون الإنجليزية الحكم الصادر مسبقًا بتوجيه تهم الاغتصاب إلى اللاعب الدولي الفرنسي بنيامين ميندي (27 عامًا).

ووجّهت النيابة العامة تهم اغتصاب إلى بنيامين ميندي بحق 5 نساء مختلفات في الفترة من 11 أكتوبر 2020 إلى أغسطس 2021.

يخضع بنيامين ميندي إلى السجن المشدد منذ أغسطس الماضي، ومن المنتظر أن يتم النطق النهائي في القضية بشهر يناير المقبل.

#MCFC defender Benjamin Mendy has been charged with a seventh count of rape.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 22, 2021