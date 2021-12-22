الرياضة

بنيامين ميندي.. القضاء الإنجليزي يوجه 7 تهم اغتصاب للاعب!

محمد ابو الوفاaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      22 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
بنيامين ميندي.. القضاء الإنجليزي يوجه 7 تهم اغتصاب للاعب!

وجّه القضاء الإنجليزي اليوم الأربعاء تهم جديدة إلى مدافع نادي مانشستر سيتي بنيامين ميندي لتصل إجمالي القضايا إلى 7 تهم اغتصاب.

 

وأيدت محكمة تشستر كراون الإنجليزية الحكم الصادر مسبقًا بتوجيه تهم الاغتصاب إلى اللاعب الدولي الفرنسي بنيامين ميندي (27 عامًا).

 

ووجّهت النيابة العامة تهم اغتصاب إلى بنيامين ميندي بحق 5 نساء مختلفات في الفترة من 11 أكتوبر 2020 إلى أغسطس 2021.

 

يخضع بنيامين ميندي إلى السجن المشدد منذ أغسطس الماضي، ومن المنتظر أن يتم النطق النهائي في القضية بشهر يناير المقبل.

 

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