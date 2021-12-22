بروتوكول “صارم” من رابطة الليغا لمواجهة فيروس كورونا

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” بروتوكولًا جديدًا لموجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في ملاعب كرة القدم بإسبانيا.

بحسب ما نشرته يومية “ماركا” الإسبانية اليوم الأربعاء فإن البروتوكول الجديد من الليغا جاء صارمًا للغاية من أجل تحييد انتشار فيروس كورونا.

وضرب فيروس كورونا فريق ريال مدريد بـ9 إصابات إلى الآن، وفي المقابل أعلن نادي رايو فاييكانو المنافس في الدرجة الممتاز عن 10 إصابات.

أبرز القوانين في بروتوكول فيروس كورونا الجديد من رابطة الليغا الإسبانية:

– كشف دوري على اللاعبين قبل كل مباراة بـ24 ساعة.

– كشف دوري يومي على اللاعبين قبل بداية التدريبات.

– الخضوع لفحوصات عند العودة من عطلات أعياد الميلاد.

– تقليل عدد اللاعبين في غرف خلع الملابس إلى أقل درجة.

– لتأجيل مباراة يجب أن يقل عدد اللاعبين الأصحاء عن 13 لاعبًا.

– تقسيم اللاعبين على أكبر عدد حافلات عند التنقل لخوض المباريات.

– خضوع الصفقات الجديدة في أسواق الانتقالات إلى الفحوصات الكاملة.