“جمعية قلبي” تدشن مقرها الجديد بالرياض

الرياض : البلاد

دشن المدير التنفيذي لجمعية “ قلبي” خالد آل مغيرة المقر الجديد للجمعية بمنطقة الرياض وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من الأطباء المتعاونين .

وتقدم جمعية قلبي خدماتها العلاجية والوقائية والتوعوية على مستوى منطقة الرياض، وتطمح للتوسع في نطاقها الجغرافي لتقديم الخدمات وأيضاً تطوير مشاريعها وخدماتها التي تحقق رؤية ٢٠٣٠ للمملكة.

وتهدف الجمعية أن تكون النموذج المتميز في توفير الخدمات المتقدمة لمرضى القلب، تحقيقاً لقيم العطاء والمهنية والرعاية.

كما تهدف للمساهمة في تقديم خدمات علاجية لمرضى القلب المحتاجين، وتقديم الدعم لمرضى القلب وذويهم، والمساهمة في التثقيف وزيادة الوعي في مجال أمراض القلب، وكذلك دعم البحوث العلمية في مجال أمراض القلب .