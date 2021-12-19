“الموارد البشرية” بمكة المكرمة تكرم “48” متقاعداً من منسوبيها

البلاد : متابعات

كرم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 48 موظف وموظفة من منسوبيه المتقاعدين لهذا العام في حفلٍ رسمي أقيم في فندق انتركونتيننتال جدة حضره مدير عام الفرع فهد بن رقوش ومسؤولي المنطقة .

وأوضح مدير عام الفرع بن رقوش ان هذا الاحتفال والتكريم هو تقديراً لما قدم من جهود من قبل الزملاء والزميلات المتقاعدين ويأتي عرفاناً من الوزارة بالجهود التي بذلت كل في موقعه وميدان تخصصه لدعم أداء الوزارة مما ساعد على تطوير العمل ودفعه قدما للأمام نحو تقديم خدمات افضل للمستفيدين .

كما تضمن الحفل بعض الفقرات الوطنية والفلكلورية قدمتها فرقه شعبيه كذلك كلمة القاها نيابة عن المتقاعدين أ. محمد بادغيش وفي ختام الحفل سلَّم مدير عام فرع الوزارة المتقاعدين شهادات ودروع تذكارية،وتناول الجميع طعام الغداء