مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل 4-0 وتشيلسي يواصل التعثر

عزز مانشستر سيتي من صدراته للدوري الإنجليزي بفوز خارج الديار أمام نيوكاسل يونايتد 4-0 الأحد لحساب الأسبوع الـ18 من المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 44 نقطة في صدراة الجدول وفي المقابل ظل نيوكاسل يونايتد في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من المدافعين البرتغاليين الدوليين روبين دياز وجواو كانسيلو في الشوط الأول في الدقيقتين 5 و27.

وأضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثالث بالدقيقة 63 من الشوط الثاني، ثم اختتم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ الرباعية قبل النهاية بـ4 دقائق.



وأصبح مانشستر سيتي أكثر فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية تحقيقيًا للانتصارات في عام ميلادي واحد بواقع 34 انتصار خلال عام 2021.

كما بات أكثر فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي بمسماه القديم والحديث يسجل أهدافًا في عام ميلادي واحد بـ 106 هدفًا خلال عام 2021.

وفي مباراة أخرى تعثر تشيلسي في ميدان وولفرهامبتون واندررز بالتعادل السلبي 0-0 ليظل تشيلسي في المركز الثالث بـ38 نقطة.

وحقق تشيلسي فوزًا وحيدًا في آخر 5 مباريات في البريميرليغ، بواقع تعادلين وهزيمتين وفوز ضد ليدز يونايتد 3-0 كان في الجولة الـ16.

The points are shared at Molineux.#WolChe pic.twitter.com/pVksNrMhcl

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 19, 2021