في “قفز السعودية”.. المبطي يظفر بشوطين.. وفايسهاوبت يتوج بشوط الاتحاد الدولي FEI

الرياض – هاني البشر
توج الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس الألماني فيليب فايسهاوبت بالمركز الأول في شوط الاتحاد الدولي للفروسية “FEI” المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، لفئة الـ (5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر) ضمن بطولة “قفز السعودية “في أسبوعها الثاني والأخير، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، تحت اشراف الاتحاد الدولي للفروسية “FEI” في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية.
وحقق الفارس الألماني المصنف رقم 52 عالمياً بالمركز الأول بزمن 39.91 ثانية، فيما جاء الفارس السويدي بيدير فريدريكسون والمصنف رقم (1) على مستوى العالم ثانياً بزمن 41.04 ثانية، وحلت الفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر ثالثاً بزمن 42.18 ثانية.
وفي الشوط المتوسط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.40 ـ 1.45 متر) ضمن الشوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، خطف الفارس خالد المبطي المركز الأول فيه وبزمن 61.52 ثانية، وحل ثانياً الفارس الأردني بزمن 62.87 ثانية، وجاء ثالثاً مشاري الحربي بزمن 67.80 ثانية.
وكانت أشواط اليوم الثاني من البطولة، قد افتتح بالشوط الصغير لفئة (النجمة واحدة ـ ارتفاع 1.20 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس الهولندي إميل تاكين بزمن 38.09 ثانية، وحلت ثانياً الفارسة فنون الحميدان بزمن 39.67 ثانية، وجاء ثالثاً سلطان القرزعي ثالثاً بزمن 39.70 ثانية.
وفي الشوط الكبير لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر)، حقق الفارس خالد المبطي أيضا المركز الأول فيه وبزمن 34.48 ثانية، ثم الفارس عبد الله شربتلي ثانياً بزمن 35.22 ثانية، وحل الفارس عبد العزيز الحقباني ثالثاً بزمن 40.34 ثانية.
وتستأنف غداً “السبت” جولات ختام البطولة بإقامة أربعة أشواط، من بينها شوطين مؤهلين لمونديال 2022، وشوطين لفئة (النجمة الواحدة) أقرها اتحاد لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين.