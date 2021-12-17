الرياضة اكتمال الاستعدادات لإطلاق مبادرة “جدة تتحرك” الصحية الرياضية

جدة – ياسر بن يوسف

أكملت محافظة جدة كافة استعداداتها لإطلاق مبادرة “جدة تتحرك”- احدى مبادرات برنامج الصحة والعافية- يوم غدٍ، وذلك على ممشى الواجهة البحرية؛ بالتعاون مع الفرق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين؛ بهدف توعية المجتمع بالرياضة تعزيزاً للصحة العامة في إطار جودة الحياة؛ كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وتركز المبادرة التي تأتي بالشراكة مع غرفة جدة ممثلة في مجلس الرعاية الصحية، ومحافظة جدة، ووزارة الرياضة، وأمانة جدة، ونادي مسافات؛ على استحداث خيارات جديدة عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع وتعريفه بفوائد المشي على الصحة العامة، لتشمل مسارات المشاركة الرئيسي بممشى الواجهة البحرية “ساحة اللؤلؤ”، والمسارات الإضافية بممشي اليمامة، والحمدانية والنخيل والرحاب. كما تجسد هذا المبادرة الرائدة روح التعاون المجتمعي مع عدة جهات في القطاع الخاص تماشياً مع توجه رؤية 2030؛ لتعظيم دور هذا القطاع في خدمة المجتمع، تعزيز الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وتشتمل مبادرة “جدة تتحرك” على مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال إضافة إلى التحدي الافتراضي عبر المشاركة في المشي “مسافة 10كم” في أي موقع في جدة كممشى الواجهة البحرية والمسارات الإضافية، والفعاليات الرياضية الأخرى المصاحبة؛ حيث تتعايش هذه المبادرة مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظة جدة من فعاليات سياحية وترفيهية، ذات الاستقطاب الجماهيري الكبير. وكشفت اللجنة المنظمة للمبادرة عن اتاحتها باب التسجيل في هذا الحدث لمختلف شرائح المجتمع، مع تفعيل كافة مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الجميع للتنافس في مبادرة “جدة تتحرك، إضافة لتدشين رابط إلكتروني خاص بالتسجيل، منوهة بالشركاء الاستراتيجيين في إطلاق هذه المبادرة المجتمعية، والذين لهم بالغ الأثر في إنجاح المبادرة وأهدافها المجتمعية. يذكر أن ممشى واجهة جدة البحرية الذي يعتبر أكبر ممشى في المملكة متاح للأشخاص؛ يصل طوله لـ 4.500 م، وتقدر مساحته بـ 730.000 متر مربع، وطاقته الاستيعابية تقدر بحوالي 120 ألف نسمة، وبه مرافق وخدمات مختلفة، ومرافق رياضة وأنشطة ترفيهية مميزة؛ تلبي تطلعات الجميع