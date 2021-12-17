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أمير الشرقية يوجّه بتقديم الرعاية الصحية لمصابي حادثة “مطعم الخُبر”

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      17 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : حمود الزهراني

وجه صاحب السمو ‫الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخبر، والذي وقع مساء اليوم ونتج عنه إصابة 5 حالات منهم ثلاثة نساء ورجل وطفل جميعهم مواطنين بإصابات متفرقة.

كما وجه مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من سلامة المبنى الإنشائية.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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