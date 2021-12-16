مباحثات سعودية مصرية تناولت تعزيز وتوطيد العلاقات

البلاد : متابعات

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمعالي وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، في مقر وزارة الخارجية المصرية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى القاهرة.

واستعرض خلال اللقاء العلاقات السعودية المصرية الوطيدة وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بعد ذلك رأس الوزيران الاجتماع الوزاري للجنة المشاورات السياسية السعودية المصرية، حيث تطرق فيه الجانبان إلى أهم الموضوعات التي نوقشت من خلال اللجان الفنية التي انعقدت في الرياض والقاهرة خلال العام الجاري 2021.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والعمل على تطوير التنسيق الثنائي ونقله نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.