تعاون بين “كاكست” وجامعة الفيصل لتطوير المنتجات البحثية الحيوية

البلاد : متابعات

أبرمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الفيصل المتقدمة في المجالات العلمية اتفاقية للتعاون المشترك لتطوير المنتجات البحثية بالاستفادة من حاضنة المدينة للتقنية الحيوية في مدينة الملك فهد الطبية.

وَوَقَّع الاتفاقية كُل من معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ومعالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع.

وستعمل المدينة بالتعاون مع الجامعة على القيام بالبحوث والتطوير التقني، والدعم التقني والفني لتحقيق أهداف الحاضنة ودعم أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الماجستير والبكالوريوس. وتم الاتفاق على أن تمول جامعة الفيصل المشروعات والدراسات والخدمات المعتمدة، بينما تسهم مدينة العلوم والتقنية بالبنية التحتية، والكوادر البشرية والخبرات المتخصصة واستخدام المعامل والمختبرات والأجهزة التي تملكها.

واطلع معالي رئيس جامعة الفيصل خلال زيارته للمدينة على عرض عن برامج ومبادرات المدينة ودورها الوطني، وعرضاً عن مشروعات الابتكار ومراكز التميز، كما زار آل هيازع المختبرات العلمية ومراكز التصنيع المتقدم.