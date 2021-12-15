الرياضة

المدرب تشافي هيرنانديز يرفض التعاقد مع بوغبا.. والسبب؟

محمد ابو الوفاaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      15 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
المدرب تشافي هيرنانديز يرفض التعاقد مع بوغبا

عارض مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز، عملية التفاوض مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، بحسب يومية “سبورت” الإسبانية.

 

وقال تقرير اليومية المذكورة إن بول بوغبا (28 عامًا) لا يناسب أسلوب لعب المدرب تشافي هيرنانديز القائم على التمريرات القصيرة والنسق السريع.

 

ومع أن رئيس برشلونة خوان لابورتا يريد التعاقد مع بول بوغبا بالنظر إلى انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، فإن تشافي عارض الصفقة.

 

m.abo.elwafa

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