المدرب تشافي هيرنانديز يرفض التعاقد مع بوغبا.. والسبب؟

عارض مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز، عملية التفاوض مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، بحسب يومية “سبورت” الإسبانية.

وقال تقرير اليومية المذكورة إن بول بوغبا (28 عامًا) لا يناسب أسلوب لعب المدرب تشافي هيرنانديز القائم على التمريرات القصيرة والنسق السريع.

ومع أن رئيس برشلونة خوان لابورتا يريد التعاقد مع بول بوغبا بالنظر إلى انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، فإن تشافي عارض الصفقة.

Coach Xavi puts the brakes on any Paul Pogba move to Barcelona https://t.co/jaqma2Ih0i

