اعتزال أغويرو.. نجم برشلونة يفطر قلوب محبيه

أعلن مهاجم نادي برشلونة الإسباني سيرخيو أغويرو (33 عامًا) اعتزاله كرة القدم اليوم الأربعاء 15 ديسمبر في مؤتمر صحفي.

اعتزال أغويرو جاء بعد تعرضه إلى مشكلات في القلب خلال مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في شهر أكتوبر الماضي بالليغا.

وقال أغويرو في المؤتمر الصحفي: “لقد قررت التوقف عن لعب كرة القدم، إنها لحظات صعبة للغاية، لكنني اتخذت القرار لحماية صحتي، وهذا هو السبب الرئيسي، لقد كنت في أيد أمينة طيلة الأشهر الماضية مع الطاقم الطبي لبرشلونة، وأخبروني أن أفضل شيء هو التوقف عن اللعب”.

اعتزال أغويرو تزامن مع أول موسم له في برشلونة إذ انتقل إليه طليعة الموسم الحالي 2021-2022 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده، وقد سجل هدفًا واحدًا بقميص البلوغرانا وكان في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-1 التي خسرها البارسا.

وأمضى أغويرو أغلب مسيرته في نادي مانشستر سيتي الذي دافع عن ألوانه لمدة 10 مواسم متتالية بين عامي 2011 و2021 ليصبح خلال تلك المدة الهداف التاريخي للنادي بتسجيله 260 هدفًا من 390 مباراة فضلًا عن تقديم 73 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

Sergio Aguero confirms that he will retire from professional football due to heart problems

