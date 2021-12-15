اتفاقية بين البنك الأهلي السعودي و”الموارد البشرية”

جدة – خاص

تأكيداً على دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، بادر البنك الأهلي السعودي بدعم بناء حساب القطاع الخاص بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مما يتيح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تفعيل دور منسوبيها من الخبراء والمختصين في التطوعي الاحترافي ومساندة المنظمات غير الربحية بالإضافة إلى تنظيم وتيسير إدارة الأعمال التطوعية المرتبطة بمبادرات المسؤولية المجتمعية وتوثيقها عبر القنوات الرسمية المعتمدة من خلال المنصة دون استفادة القطاع الخاص من المتطوعين في حال وجود عائد ربحي بشكل مباشر أو غير مباشر .

جاء ذلك إثر توقيع اتفاقية تعاون تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال حفل يوم التطوع السعودي الذي يصادف الخامس من ديسمبر في كل عام والذي حظي بحضورعدد من الوزراء. وقام بالتوقيع على اتفاقية التعاون كلاً من وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الأستاذ طارق بن علي الربع، ورئيسية المسؤولية المجتمعية بالبنك الأستاذة بسمة الجوهري.

وقد ثمّنت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بالوزارة الأستاذة مشاعل آل مبارك هذه المساهمة الفاعلة التي تعكس دور البنك الأهلي السعودي المتميز والريادي للوفاء بمسؤوليته الاجتماعية، معتبراً أن الاتفاقية سيكون لها أثرها المباشر في تحفيز ممارسات العمل التطوعي على مستوى منظمات القطاع الخاص بما يتيح للخبراء والمختصين تقديم مساهماتهم في العمل التطوعي وخدمة المجتمع .

من جانبها، أكدت الجوهري أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز بُنية المنصة التقنية في مجال القطاع الخاص ، لافتة إلى أن البنك وانطلاقاً من دوره المجتمعي الرائد ومسؤوليته كشريك استراتيجي فاعل لتحفيز القطاع الخاص والأفراد والجهات على المشاركة في العمل التطوعي حريص على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين مختلف فئات المجتمع وقطاعاته.