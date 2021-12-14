الرياضة في دوري” يلو”.. أحد يواصل انتصاراته .. والساحل يكتسح الجيل

حائل – خالد الحامد

واصل فريق أحد سلسلة نتائجه المميزة بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه الدرعية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى. بهذه النتيجة، رفع فريق أحد رصيده إلى 26 نقطة، وبقي فريق الدرعية عند 18 نقطة. وفي الباحة، حافظ فريق العدالة على مركزه الثاني بعد تغلبه على بيشة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصبح رصيد العدالة 28 نقطة، وتوقف بيشة عند 10 نقاط. وفي الأحساء، اكتسح فريق الساحل نظيره الجيل بسداسية مقابل ثلاثة، كأكبر نتيجة بالدوري حتى الآن، ليصبح رصيد الساحل 25 نقطة، وتجمد رصيد الجيل عند 15 نقطة. وفي الدمام ، تعادل النهضة والعروبة 2/2 ليرفع النهضة رصيده إلى 16 نقطة، والعروبة إلى 20 نقطة.