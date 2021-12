شاهد.. بايرن ميونيخ يقسو على شتوتغارت 5-0

أمطر حامل اللقب بايرن ميونيخ شباك مضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف نظيفة أمسية الثلاثاء لحساب الأسبوع الـ16 من الدوري الألماني.

وسجّل أهداف بايرن ميونيخ كل من سيرجي جنابري بالدقائق 40 – 53 – 74 بينما أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 69 و72.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 40 نقطة في صدارة البوندسليغا بفارق 9 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند و13 نقطة عن بايرليفركوزن الثالث.

أوقعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، وستقام مباراة الذهاب منتصف شهر فبراير المقبل.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وشتوتغارت 5-0 في الدوري الألماني

🎥 🖐️ of the best from @FCBayernEN as they romped to victory and were crowned Herbstmeister of the #Bundesliga 👑 pic.twitter.com/xQte0FOvRd

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 14, 2021