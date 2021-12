قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تشهد مواجهات نارية

شهدت نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهات من العيار الثقيل أبرزها بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

بينما يصطدم أتلتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويلعب إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة ليفربول الإنجليزي.

تلعب ذهاب مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في منتصف فبراير من العام المقبل 2022.

The #UCL redraw has been completed! 🎬🍿

