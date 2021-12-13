الرياضة

قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تشهد مواجهات نارية

محمد ابو الوفاaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      13 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

شهدت نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهات من العيار الثقيل أبرزها بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

بينما يصطدم أتلتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويلعب إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة ليفربول الإنجليزي.

تلعب ذهاب مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في منتصف فبراير من العام المقبل 2022.


نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد – باريس سان جيرمان
أتلتيكو مدريد – مانشستر يونايتد
بايرن ميونيخ – ريد بول سالزبورغ
لشبونة – مانشستر سيتي
إنتر ميلان – ليفربول
فياريال – يوفنتوس
تشيلسي – ليل
بنفيكا – أياكس

m.abo.elwafa

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