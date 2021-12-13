قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تشهد مواجهات نارية

شهدت نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهات من العيار الثقيل أبرزها بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

بينما يصطدم أتلتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويلعب إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة ليفربول الإنجليزي.

تلعب ذهاب مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في منتصف فبراير من العام المقبل 2022.

The #UCL redraw has been completed! 🎬🍿 — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 13, 2021



نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد – باريس سان جيرمان

أتلتيكو مدريد – مانشستر يونايتد

بايرن ميونيخ – ريد بول سالزبورغ

لشبونة – مانشستر سيتي

إنتر ميلان – ليفربول

فياريال – يوفنتوس

تشيلسي – ليل

بنفيكا – أياكس