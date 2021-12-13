الرياضة فريق جدة يستعد لنهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3X3

جدة- البلاد

يستعد فريق جدة لكرة السلة 3X3 ممثل كرة السلة السعودية لخوض غمار منافسة نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 التي سوف تحتضنها المملكة يومي 17 – 18 من شهر ديسمبر الجاري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA. ويحتل فريق جدة حالياً المركز السابع في التصنيف العالمي، بعد أن استطاع انتزاع المركز الأول في العاصمة التشيكية براغ في شهر سبتمبر الماضي وتحقيق مراكز متقدمة في الجولات الأخرى، ويواصل الفريق تحضيراته تحت إشراف مدربه السلوفيني اليش ومجموعة لاعبيه المكونة من قائد الفريق اللاعب رعد برناوي وكيفن كوري وأوفي ونمينا. من جهته، أوضح المشرف العام على الفريق الدكتور إبراهيم الشيخي بأن الطموحات كبيرة في التقدم أكثر إلى الأمام هذا العام بعد النتائج الجيدة التي تحققت خلاله؛ وكان أبرزها تحقيق المركز الأول في جولة براغ لأول مرة في تاريخ كرة السلة السعودية بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق ليمان الصربي. على صعيد متصل، تبدأ الفرق المشاركة في التوافد إلى مدينة جدة غداً استعداداً لانطلاق النهائيات العالمية، حيث يشارك بالإضافة لفريق جدة في الجولة النهائية فريق ريقا من لاتفيا حامل اللقب وفريقا أوب وليمان من صربيا وأنتوب البلجيكي وأمستردام الهولندي وشاكاي من ليتوانيا وبرنستون الأمريكي وسان جوان من بورتوريكو ولوزان السويسري وقاقارين الروسي وقراز الليتواني، فيما أكملت اللجنة المنظمة تحضيراتها لاستقبال الفرق المشاركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.