الرياضة رباعي أخضر الريشة يحصدون وصافة غرب آسيا

الدمام- حمود الزهراني

توج رئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة سوسن تقوي لاعبي الأخضر السعودي للريشة الطائرة للناشئين تحت 15 عاما” علي الحارثي وفهد المالكي بالمركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات الزوجي ببطولة غرب آسيا، كما تُوج لاعبو منتخبنا للشباب تحت 17 عاما” أحمد باشهاب ويزن الصائغ بالمركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات الزوجي ببطولة غرب آسيا. جاء ذلك في ختام منافسات بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة لمدة 3 أيام بمشاركة مجموعة من الدول العربية هي: الأردن والعراق وسوريا والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت ولبنان والإمارات. من جانبه عبر رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن عن سعادته بتحقيق لاعبي المنتخب السعودي للشباب والناشئين لهذا المنجز الآسيوي الهام، موضحا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة الجهود التي يبذلها الاتحاد بدعم من اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ووزارة الرياضة لدعم وتطوير لاعبي ولاعبات المنتخب ومنظومة رياضة الريشة الطائرة في السعودية.