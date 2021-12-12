تاليسكا: رحيلي من النصر إشاعة

الرياض- علي العنزي
أكد البرازيلي تاليسكا، المحترف في صفوف نادي النصر، أن الشائعات المتداولة بشأن رحيله عن الفريق العاصمي غير صحيحة تمامًا، مؤكدًا استمراره مع فريقه الحالي، والتزامه طيلة مدة العقد المبرمة بين الطرفين؛ كونه يحترم العقود.
وأضاف تاليسكا عبر حسابه الشخصي في ” تويتر” أن أصحاب الأخبار الكاذبة يجب عليهم إغلاق أفواهم؛ لا سيما أن الإشاعات الأخيرة تأتي قبل لقاء ديربي الرياض بين النصر والهلال الخميس المقبل في مواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري المحترفين، والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وفي سياق متصل، أوضح وكيل أعمال البرازيلي تاليسكا أن عطلة نهاية الأسبوع دائما ما تحمل أخبارًا غير صحيحة، وأضاف: إن تاليسكا مستمر مع فريقه الحالي ولا صحة لأي خبر بتوقيعه مع أي ناد برازيلي.