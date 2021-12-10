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ما قواعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

محمد ابو الوفاaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      10 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
نهائي دوري أبطال أوروبا

اكتمل نصاب الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بصعود فياريال الإسباني الخميس على حساب فريق أتلانتا الإيطالي بالفوز عليه 3-2.

 

وبات فياريال الإسباني آخر الصاعدين من دور المجموعات إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 أو ما يُعرف بدور الـ16.

 

الفرق المتأهلة في الصدراة: مانشستر سيتي – ليفربول – أياكس – ريال مدريد – بايرن ميونيخ – مانشستر يونايتد – ليل – يوفنتوس.

 

الفرق المتأهلة في الوصافة: باريس سان جيرمان – أتلتيكو مدريد – لشبونه – إنتر ميلان – بنفيكا – فياريال – سالزبورغ – تشيلسي.

 

 

قواعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

 

كما جرت العادة فإن الفرق المتصدرة ستواجه الفرق الوصيفة في المجموعات، لكن بشرطين أساسيين.

 

أولهما أن لا يقع فريق ضد فريق كان معه في نفس المجموعة، والثاني أن لا يقع فريق ضد فريق من نفس البلد.

 

 

احتمالات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

 

بالنظر إلى الشرطين الأساسيين المذكورين في الأعلى، فإن الاحتمالات تتقلص بنسبة كبيرة بما يكفي للتكهن بنتائج القرعة.

 

فمثلًا احتمالات ريال مدريد لن يكون من بينها أتلتيكو مدريد لأنه من نفس البلد (إسبانيا) ولن يكون إنتر ميلان لأنه كان معه بنفس المجموعة.

 

احتمالات الكبار في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

 

ريال مدريد: باريس – لشبونه – بنفيكا – سالزبورغ – تشيلسي

 

ليفربول: باريس – لشبونه – بنفيكا – سالزبورغ – إنتر ميلان – فياريال

 

مانشستر سيتي: أتلتيكو مدريد – لشبونه – بنفيكا – سالزبورغ – إنتر ميلان – فياريال

 

بايرن ميونيخ: أتلتيكو مدريد – لشبونه – تشيلسي – سالزبورغ – إنتر ميلان – فياريال – باريس

 

باريس سان جيرمان: ليفربول – أياكس – ريال مدريد – مانشستر يونايتد – يوفنتوس – بايرن ميونيخ.

 

من المنتظر أن تجرى قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاثنين 13 ديسمبر الحالي الساعة 2 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

m.abo.elwafa

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