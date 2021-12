ما قواعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

اكتمل نصاب الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بصعود فياريال الإسباني الخميس على حساب فريق أتلانتا الإيطالي بالفوز عليه 3-2.

وبات فياريال الإسباني آخر الصاعدين من دور المجموعات إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 أو ما يُعرف بدور الـ16.

الفرق المتأهلة في الصدراة: مانشستر سيتي – ليفربول – أياكس – ريال مدريد – بايرن ميونيخ – مانشستر يونايتد – ليل – يوفنتوس.

الفرق المتأهلة في الوصافة: باريس سان جيرمان – أتلتيكو مدريد – لشبونه – إنتر ميلان – بنفيكا – فياريال – سالزبورغ – تشيلسي.

🟡 Villarreal get the job done! ✔️

See you in the last 16, @VillarrealCFen!#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021