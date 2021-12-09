منتدى أصحاب الأعمال السعودي البحريني يبحث التكامل الاقتصادي

المنامة : واس

انطلقت فعاليات أعمال منتدى أصحاب الأعمال البحريني السعودي تحت شعار “فرص التكامل الاقتصادي”، على هامش الجولة الرسمية الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير ناس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك عبدالرحمن العطيشان، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.

وأكّد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية هذه المنتديات، التي تعدّ أبرز دعائم العمل المشترك، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم جميع الجهود الرامية إلى التركيز على دعم النمو الاقتصادي وازدهار المملكتين الشقيقتين، إضافة إلى توحيد الجهود أمام التحديات الاقتصادية، خصوصاً أن القطاع الخاص وبما يمتلكه من موارد ومدخرات وإمكانيات يلعب دوراً كبيراً ومحركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي وفي تنويع المشاريع الاستثمارية المشتركة، بما يدفع بتنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية وتقريب السياسات والأنظمة الاقتصادية والتجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة في البلدين الشقيقين.

وأوضح أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى مملكة البحرين تمثّل انعكاسًا لروابط أخوية راسخة، وعلاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية، معربًا عن الاعتزاز والفخر بما تشهده المملكتان الشقيقتان من نماء وازدهار، وتعاون مشترك في شتى المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .

ويهدف المنتدى إلى بحث فرص التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وفتح آفاق جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، وسيتناول الشراكة في مجال الصناعة والطاقة ودور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التكامل الاقتصادي وبحث فرص التكامل في القطاع العقاري.

كما يشكل منتدى أصحاب الأعمال البحريني السعودي “فرص التكامل الاقتصادي”، فرصة حقيقة لخلق تحالفات تجارية واستثمارية جديدة تخدم القطاع الاقتصادي بين الجانبين، من خلال إقامة مشاريع واعدة تخدم مصالح الشعبين البحريني والسعودي وتحقق الرخاء والنماء في البلدين الشقيقين على جميع المستويات ومختلف الأصعدة.