الرياضة

كسر مضاعف يبعد الأوزبكستاني من رالي حائل

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       9 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل: خالد الحامد -هاني البشر
أعلنت ماريا أوبارينا مديرة فريق maria oparina انسحاب عضو فريقها المتسابق الأوزبكستاني آنفار إيرغاشوف من منافسات رالي حائل تويوتا الدولي 2021، بسبب كسر مضاعف في ذراعه الأيسر بعد الكيلو الأول من المرحلة الأولى للرالي بعد تعرضه لمطب قوي إلا أنه أكمل السباق حتى نقطة النهاية.

وعن حظوظه في المشاركة برالي داكار القادم، أوضحتماريا أن فريقها المكون من 6 مركبات سيشارك، ومن ضمنهم الأوزبكي آنفار، وأنهم يعملون الآن على فحص سيارته للتأكد من جاهزيتها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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