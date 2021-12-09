الرياضة كسر مضاعف يبعد الأوزبكستاني من رالي حائل

حائل: خالد الحامد -هاني البشر

أعلنت ماريا أوبارينا مديرة فريق maria oparina انسحاب عضو فريقها المتسابق الأوزبكستاني آنفار إيرغاشوف من منافسات رالي حائل تويوتا الدولي 2021، بسبب كسر مضاعف في ذراعه الأيسر بعد الكيلو الأول من المرحلة الأولى للرالي بعد تعرضه لمطب قوي إلا أنه أكمل السباق حتى نقطة النهاية. وعن حظوظه في المشاركة برالي داكار القادم، أوضحتماريا أن فريقها المكون من 6 مركبات سيشارك، ومن ضمنهم الأوزبكي آنفار، وأنهم يعملون الآن على فحص سيارته للتأكد من جاهزيتها.