“سلسلة الماس” تزين سماء الوطن العربي .. غداً

جدة : واس

يرصد بسماء الوطن العربي يوم غدٍ الجمعة اصطفاف القمر مع ثلاثة كواكب الزهرة وزحل والمشتري بعد غروب الشمس وبداية الليل كسلسلة ضخمة من الألماس معلقة في السماء من إحدى قصص الخيال العلمي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن تلك الأجسام ستظهر بالأفق الجنوبي الغربي وجميعها مشرقة بما يكفي لرؤيتها بالعين المجردة ، لافتاً إلى أن زحل سيكون الخافت بين الكواكب الثلاثة وسيكون محصوراً بين المشتري والزهرة.

وأشار إلى أنه من المفارقات أن القمر والكواكب تبدو قريبة جدًا من بعضها، هذا صحيح من زاوية رؤيتنا من الأرض فقط إلا أنها تفصلها مسافات شاسعة في الفضاء.

وأضاف ” القمر سيكون في طور التربيع الأول حيث نصفه تقريبا مضاء بنور الشمس ونصفه الآخر مظلم وهو وقت مثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير ؛ وأن الزهرة سيكون أقرب كوكب من الأفق ، يليه زحل أعلاه و يكمل المشتري التشكيلة الموجود في أعلى زحل”.