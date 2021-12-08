الرياضة وزير الرياضة يهنئ آل سليم بذهبية الأثقال

جدة – البلاد

هنأ صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الثلاثاء، الرباع منصور آل سليم الذي أهدى المملكة إنجازا تاريخيا بحصوله على أول ميدالية ذهبية في تاريخ بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار. ومنح آل سليم المملكة المعدن النفيس لأول مرة في التاريخ، وذلك بفوزه بالميدالية الذهبية بعد منافسة مثيرة حبست الأنفاس، ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه على تويتر: «أبارك للربّاع السعودي البطل منصور آل سليم تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال فئة الكبار. إنجازات تتوالى وطموح لا يتوقّف بفضل الله ثم دعم قيادة وطننا». واعتبر وزير الرياضة أن الفوز بأول ذهبية في رفع الأثقال يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي تعيشها الرياضة في المملكة على صعيد الألقاب واحتضان الفعاليات الكبرى، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة. وانطلقت منافسات البطولة الثلاثاء وتستمر حتى 17 ديسمبر المقبل، وتمكن منصور آل سليم من الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 118 كلغ.